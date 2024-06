Terugkeer van eerste bemande ruimtevlucht met Boeing Starliner uitgesteld

Wilmore en Williams wisten een paar dagen later de Starliner aan het ISS te koppelen. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. Zo werd een klein heliumlek gevonden. Die stof is belangrijk voor de brandstofleidingen van de stuwraketten.

Met vijf van die stuwraketten waren ook problemen gevonden. Door vier van de raketten weer aan de praat te krijgen, konden Wilmore en Williams toch koppelen aan het ruimtestation.

Meerdere keren uitgesteld

Het plan was dat de twee minimaal acht dagen in het ISS zouden blijven en dan zouden terugkeren met de Starliner. Die terugkeer is inmiddels echter al meerdere keren uitgesteld. Dit keer is geen nieuwe vertrekdatum genoemd. NASA wil eerst goed kijken naar de problemen die op de heenweg met de Starliner zijn ontstaan.

Eerdere, onbemande tests met de Starliner liepen ook niet vlekkeloos. Bij de laatste testvlucht, in 2022, werden ook problemen gevonden met de stuwraketten. Het ruimtevaartuig kwam wel succesvol terug naar de aarde.

De Starliner van Boeing moet het tweede Amerikaanse ruimteschip worden waarmee NASA astronauten naar het ISS kan vervoeren, naast de Crew Dragon van SpaceX. Er gaan ook astronauten naar het ISS met de Russische Sojoez.

Door de commerciële initiatieven van SpaceX en Boeing is NASA niet meer afhankelijk van die Russische Sojoez-capsules. Daarnaast werkt NASA ook nog zelf aan een capsule, genaamd Orion.