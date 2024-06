Van NEC-talent tot vedette in Turkije: 'Hoe Kadioglu nu speelt, is niet normaal'

"We gingen vaak op het veld van DVOL passes oefenen, of hooghouden, trucjes of eindeloos één tegen één. We waren liefhebbers", zegt Romeny. "Lag er een bal in de sloot, sprongen we samen het water in. Of we bouwden een vlot. Dan waren we de hele dag van huis. Lent was een topdorp om op te groeien. Veel natuur, veel vrijheid."

'Ferdi was mijn taxi'

Kadioglu debuteerde in augustus 2016 op zeventienjarige leeftijd in het eerste van NEC. Een jaar later ging Nalbantoglu er aan de slag als teammanager. Het was ook het moment dat Romeny zich bij de selectie van het eerste mocht voegen.