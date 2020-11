Osama bin Laden-interviewer Robert Fisk overleden

In Dublin is op 74-jarige leeftijd de Engelse journalist Robert Fisk overleden, meldt The Irish Times. Hij was onder meer bekend doordat hij drie keer terroristenleider Osama bin Laden interviewde, als een van de weinige westerse journalisten.

Begin jaren 70 deed Fisk verslag van de strijd in Noord-Ierland, als correspondent voor de London Times. Sinds 1976 was hij gestationeerd in Beiroet. Daar werkte hij voor verschillende Britse media, sinds 1989 voor The Independent.

Doordat Fisk vloeiend Arabisch sprak, had hij ingangen die veel andere westerse journalisten niet hadden. Hij deed verslag van vele oorlogen in het Midden-Oosten, maar ook van de Sovjet-invasie in Afghanistan in de jaren 80 en de burgeroorlogen in voormalig Joegoslavië in de jaren 90.

Hotelkamer

Hij maakte zich niet bij iedereen geliefd. Zo verweet hij andere correspondenten in de Eerste Golfoorlog dat zij alleen verslag deden vanuit hun hotelkamer.

De afgelopen jaren schreef Fisk veel over de Syrische burgeroorlog, op een manier die hem het verwijt opleverde dat hij partij koos voor de Syrische regering. Zo liet hij veel mensen aan het woord die ontkenden dat een geruchtmakende aanval op Douma in 2018 een gifgasaanval was.

"Een echte moslim"

In de jaren 90 interviewde Fisk drie keer Osama bin Laden. In een van die gesprekken merkte Fisk dat de terroristenleider hem probeerde te bekeren. Bin Laden zei dat Fisk een spiritueel persoon was, "een echte moslim". Toen Fisk tegenwierp dat hij een journalist was die de waarheid probeerde op te schrijven, zou Bin Laden hebben geantwoord: "Als je de waarheid vertelt, ben je een goede moslim."

Jaren later, in 2004, omschreef Bin Laden Fisk in een videoboodschap als "een neutrale journalist". Fisk veroordeelde de aanslagen in de VS van 11 september 2001 als een "afschuwelijke misdaad tegen de menselijkheid", maar keerde zich ook tegen de manier waarop president Bush reageerde richting islamitische landen.

Afgelopen vrijdag werd Fisk onwel, mogelijk als gevolg van een hartaanval. Hij zou juist van plan zijn geweest om terug te keren naar het Midden-Oosten, maar overleed in een ziekenhuis in Dublin.