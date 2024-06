Millennia oude boot gevonden met lading kruiken aan boord voor kust Israël

Het houten schip is zo'n dertien meter lang en verkeert in relatief goede staat. De lading aan boord, honderden aardewerken kruiken, is volgens de IAA ook nog intact. De inhoud is waarschijnlijk olie en fruit.

De vondst is gedaan door Energean, een bedrijf dat gas wint uit de zeebodem. Een zeerobot van het bedrijf had het wrak gezien bij een inspectie. Vermoedelijk is de boot gezonken na een storm. Een andere mogelijkheid is dat het schip is vergaan na een aanval door piraten.

Er zijn vooralsnog geen plannen om het wrak op te duiken. Wel zijn twee kruiken uit het ruim naar boven gehaald voor onderzoek. De voorwerpen zijn waarschijnlijk gemaakt door Kanaänieten, een volk dat in deze regio leefde.