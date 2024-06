Snuiten en staarten straks niet meer naar China? 'Zo speelt Beijng het spel'

Correspondent Sjoerd den Daas: 'Dit is hoe China het spel speelt'

Vergeleken met het potentiële effect van de Europese heffingen op Chinese auto's, is het Chinese varkensvlees-onderzoek een kleine tegenreactie. Volgens correspondent Den Daas is dat bewust. "China is een lijstje gaan maken van producten waar het eventueel wel zonder zou kunnen. China wil zichzelf niet in de vingers snijden met dit soort tegenmaatregelen. Men kan het niet gebruiken om, met een rampzalig slechte economie naar Chinese standaarden, een betrouwbare handelspartner kwijt te raken."

"Maar de Chinese regering wil wel zorgen dat maatregelen pijn gaan doen in Europa. Beijng hoopt dat er onrust ontstaat door het onderzoek en dat bijvoorbeeld de lobby in Nederland hiertegen gaat ageren. Die lobby kan Brussel misschien iets laten bewegen op die andere terreinen in China's voordeel. Dat is hoe China dit uiteindelijk speelt."