De lach is er nu ook in eredivisie bij AZ: 'Er valt wel iets van ons af'

AZ-captain Koopmeiners: 'Er valt wel een last van onze schouders, ja' - NOS

Een veelzeggende lach en een opgelucht gevoel kenmerken de spelers en technische staf van AZ na de 3-0 overwinning op RKC Waalwijk zondagavond. "Er valt wel iets van ons af, ja", reageerden trainer Arne Slot en Teun Koopmeiners onafhankelijk van elkaar. Want na vijf gelijke spelen op rij, waarvan in de laatste vier duels telkens een (ruime) voorsprong werd verspeeld, maar wel twee sterke zeges in de Europa League tussendoor, flikte AZ het eindelijk om dit eredivisieseizoen drie punten te pakken. "De reeks was teleurstellend, we kregen tik op tik. Het werd tijd dat we die doorbraken. En het liefst doe je dat met zo'n overwinning", aldus aanvoerder Koopmeiners. Eén frustratie: vele gemiste kansen Slot noemde de overwinning "dik verdiend" en zag een "goed voetballend AZ", maar één ding frustreerde hem nog wel: "Jeetje jongens, hoeveel kansen hebben wij nodig?", dacht de 42-jarige coach toen zijn ploeg, bij een 1-0 stand, de score keer op keer verzuimde uit te bouwen.

De lach is ook in eredivisie terug bij Slot: 'Valt wel even iets van ons af' - NOS

De grootste mogelijkheid was er voor Koopmeiners, maar hij verzuimde vanaf elf meter. "Ja, dat was niet goed", vond de 22-jarige middenvelder zelf. En met de vier voorgaande eredivisieduels in het achterhoofd was Slot enorm opgelucht toen uiteindelijk tóch de 2-0 viel. "Als de camera toen op mij had ingezoomd, was mijn grote lach nog duidelijker zichtbaar."

Quote AZ is een geweldige ploeg met veel dynamiek en voetbalintelligentie. RKC-trainer Fred Grim

Uiteindelijk liepen de Alkmaarders nog uit naar 3-0 en was het, zoals Slot al zei, een verdiende zege. Dat vond ook RKC-trainer Fred Grim, die de opvallende reeks van AZ nog wel meenam in zijn wedstrijdbespreking vooraf. "Ik heb benoemd dat we ons ding moesten blijven doen, ook als we achter zouden komen."

Grim: 'Als je écht iets wil tegen AZ moet je top zijn, dat waren we niet' - NOS

"Maar AZ is een geweldige ploeg met veel dynamiek en voetbalintelligentie", vervolgde Grim. "Als je echt iets tegen hen wil, dan zal je allemaal top moeten zijn en dat waren wij vandaag niet." Grim dankte nog wel zijn keeper Kostas Lamprou, die met vele reddingen RKC lang in de wedstrijd hield. Maar AZ was simpelweg te sterk en denkt het kantelpunt in de competitie eindelijk te hebben gevonden. Koopmeiners: "We hebben het spoor van winnen weer te pakken." Bekijk de samenvatting van AZ - RKC Waalwijk (3-0):