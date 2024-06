Barcelona gaat verhuur appartementen aan toeristen verbieden

Barcelona gaat het verhuren van appartementen aan toeristen verbieden. De burgemeester van de Spaanse stad, Jaume Collboni, zegt dat eind 2028 alle vergunningen moeten zijn ingetrokken van de ruim 10.000 appartementen die nu geregistreerd staan als verhuurbaar.

Aanleiding voor het verbod zijn de almaar stijgende huren en huizenprijzen als gevolg van de toename van het aantal woningen dat verhuurd wordt via platforms als AirBnB. De afgelopen tien jaar zijn de huren met 68 procent gestegen en de huizenprijzen met 38 procent. Daardoor is het voor inwoners, met name jongeren en mensen met lagere inkomens, steeds moeilijker geworden om aan een woning te komen. De huurprijzen in Barcelona behoren tot de hoogste van alle Spaanse steden.

"We pakken nu het grootste probleem aan waar Barcelona volgens ons mee te maken heeft", zegt burgemeester Collboni. Hij krijgt bijval van de Spaanse minister Rodriguez van Wonen. "We moeten er alles aan doen om wonen betaalbaar te maken", zegt ze.

Vrees voor toename illegaal aanbod

De branchevereniging voor verhuurders van vakantie-appartementen in Barcelona is niet te spreken over het plan. De branche denkt dat er door het verbod meer illegale appartementen aangeboden zullen worden, en dat er ook meer werkloosheid en armoede zal ontstaan. Het stadsbestuur laat in een reactie weten streng te zullen blijven controleren op het illegaal aanbieden van appartementen voor toeristen.

De laatste jaren mochten er al geen nieuwe appartementen worden verhuurd aan toeristen. Sinds 2016 zijn er ook nog eens 9700 illegale appartementen gesloten. Ongeveer 3500 appartementen zijn beschikbaar gesteld voor inwoners van Barcelona, zegt het stadsbestuur.

Vorig jaar bezochten ruim 12 miljoen toeristen Barcelona, van wie het overgrote deel uit het buitenland kwam. De stad is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Spanje.