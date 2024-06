Siri toch nog niet slimmer: Apple stelt AI-functies in EU uit

Europese gebruikers van Apple-producten moeten nog lang wachten voordat ze de onlangs aangekondigde AI-functies op hun apparaten kunnen gebruiken. Het Amerikaanse techbedrijf laat weten dat het de nieuwe functies dit jaar niet meer beschikbaar gaat maken.

Dat heeft volgens Apple te maken met onzekerheden die de EU-wet op Digitale Markten (DMA) met zich meebrengt. Die wet is in het leven geroepen om de macht van grote techbedrijven in te perken, eerlijkere concurrentie te garanderen en consumenten meer keuzevrijheid te geven.

"We zijn bezorgd dat de integriteit van onze producten geschaad zou kunnen worden door de DMA. Dat zou ertoe kunnen leiden dat de privacy en gegevens van gebruikers in gevaar kunnen komen", laat Apple weten.

Apple Intelligence

De functies iPhone Mirroring, SharePlay Screen Sharing en - misschien wel de belangrijkste - Apple Intelligence zullen voorlopig dus niet in de EU beschikbaar zijn. Met de AI-functie kan de virtuele assistent Siri straks onder meer stukken tekst herschrijven, afbeeldingen genereren en samenvattingen van een webpagina maken. De grootste concurrenten van Apple, Google en Samsung, hebben wel al AI-functies in hun telefoons geïntegreerd.

Apple zegt dat het gaat samenwerken met de Europese Unie "om een oplossing proberen te vinden waardoor we alsnog deze functies aan onze klanten in de EU kunnen aanbieden zonder dat hun veiligheid in het geding komt".

'Onzekerheid rond de DMA' leidde er vorig jaar al toe dat Facebook-moederbedrijf Meta wachtte met het beschikbaar maken van de socialemediaapp Threads in de EU. Het alternatief voor Twitter-opvolger X werd in juli gelanceerd in de VS en kwam in december pas naar de EU.