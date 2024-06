Koeman: 'Doelpunt onterecht afgekeurd, want Dumfries belemmert keeper niet'

"Ik twijfelde gelijk, want ik wist dat ik achter de laatste verdediger stond. Anderzijds had hun keeper naar mijn idee nog genoeg ruimte, maar de scheidsrechter vond dat ik te dicht op hem stond."

Koeman is blij

Met het gelijkspel was Koeman erg tevreden. "Uiteindelijk hebben zij de betere kansen gehad. Op zich is een punt prima."

"Ik vind dat we in balbezit niet goed gespeeld hebben", oordeelde Koeman. "Verdedigend was het wel goed. Voetballend hebben we ons niveau niet gehaald, maar dat komt ook doordat je tegen een sterke tegenstander speelt."

Door het gelijkspel is Oranje nagenoeg zeker van een plek in de knock-outfase, omdat ook de vier beste nummers drie doorgaan. "We hebben vier punten uit twee wedstrijden, daar had ik vooraf voor getekend. Ik ben blij, hoor."

