'Tientallen doden bij beschietingen tentenkamp al-Mawasi in Gaza'

Bij een aanval door het Israëlische leger op een tentenkamp in het zuiden van Gaza zijn zeker 25 mensen omgekomen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid van Gaza, dat door Hamas wordt bestuurd, aan persbureau AP. Eerder sprak de Palestijnse Rode Halve Maan van zeker 18 doden in het tentenkamp.

Een inwoner vertelt aan persbureau Reuters dat er twee Israëlische tanks vanaf een heuveltop hebben geschoten op het kamp. Ook AP heeft het over twee beschietingen.

Het tentenkamp ligt in al-Mawasi, een kustplaats in de buurt van Rafah. Het leger van Israël wees die streek aan als "veilige zone", ook wel en humanitaire zone genoemd. Er is veel onduidelijkheid over de grenzen van de humanitaire zones. Volgens AP waren de beschietingen van vandaag net buiten dat gebied.

In Khan Younis, niet ver van al-Mawasi, namen nabestaanden afscheid van slachtoffers van de aanval: