Oranje houdt titelfavoriet Frankrijk zonder Mbappé op gelijkspel, goal Simons afgekeurd

De start van de wedstrijd van Simons en Oranje was veelbelovend. Met een splijtende pass stuurde hij Frimpong weg. Het leverde meteen een goede kans voor Oranje op. Via de vingertoppen van Maignan ging de inzet van Frimpong naast.

Tijjani Reijnders was tegen Polen nog de nummer tien en stond nu op de positie van Joey Veerman. Het passeren van Veerman had volgens Koeman niet te maken met zijn mindere optreden tegen Polen, maar met het Franse gevaar Antoine Griezmann.

Griezmann overal op het veld

De 33-jarige Griezmann had van bondscoach Didier Deschamps een vrije rol gekregen en dat was aan hem wel toevertrouwd. Op papier begon hij van links, maar hij was overal, van linksback tot rechtsbuiten.

Geen wonder dat Oranje hem af en toe kwijt was. Met een vlammend schot testte hij al snel Bart Verbruggen. Even later liet de linkspoot de eerste grote kans liggen. Adrien Rabiot legde de bal opzij en Griezmann trapte half vallend over de bal heen.

Mbappé had zijn zwarte masker mee, maar begon op de bank bij de Fransen. Als vervanger koos Deschamps met Aurélien Tchouaméni voor een extra middenvelder, schoof Griezmann wat naar voren, waar Marcus Thuram centraal stond en Ousmane Dembélé op rechts.

Oranje liet zich in de eerste twintig minuten niet onbetuigd en Cody Gakpo dwong Maignan tot een redding. Halverwege de eerste helft kregen de Fransen een overwicht en werd Oranje steeds slordiger, met name voorin.