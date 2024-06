Stropersactiviteit in Krugerpark Zuid-Afrika toch onverminderd op recordniveau

Grote vraag uit Azië

De stroperij van neushoorns is vooral het gevolg van de grote vraag naar hoorns vanuit Aziatische landen als China en Vietnam. De hoorn geldt daar niet alleen als een statussymbool, maar is ook een belangrijk ingrediënt van middelen voor traditionele Chinese geneeswijzen.

Volgens schattingen is een kilo hoorn op de Chinese markt net zoveel waard als een kilo goud. De kans dat de stroperijdruk op neushoorns in de nabije toekomst gaat afnemen is volgens de onderzoekers dan ook klein.



Omdat stropen een heimelijke activiteit is, moeten de onderzoekers zich tevredenstellen met een beperkte hoeveelheid data, waaronder officiële statistieken. "We vermoeden dat het aantal stropers constant is gebleven", vertelt ecoloog Jasper Eikelboom, een van de onderzoekers. "Ze werken meestal in groepen van drie, 's nachts en bij voorkeur bij volle maan, voor het zicht. In de droge perioden richten ze zich op drinkplekken".