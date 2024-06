Oostenrijk wint overtuigend van Polen en komt op gelijke hoogte met Oranje

In de poule van het Nederlands elftal heeft Oostenrijk gewonnen van Polen, dat daardoor uitgeschakeld is op het EK. In Berlijn won Oostenrijk overtuigend met 3-1.

Oostenrijk staat nu net als Oranje op drie punten, met een iets beter doelsaldo. Nederland speelt om 21.00 uur tegen Frankrijk. Dinsdag om 18.00 uur staat Nederland - Oostenrijk op het programma.

Bij de Oostenrijkers werd Max Wöber, die zo ontzettend ongelukkig was tegen Frankrijk (0-1 nederlaag), vervangen door Feyenoorder Gernot Trauner. Voorin verscheen oud-Twentenaar Marko Arnautovic aan de aftrap.

Oostenrijk sterker

Het was de flamboyante spits van Internazionale die de eerste grote kans van de wedstrijd kreeg. Arnautovic had de bal bij de tweede paal kunnen volleren, maar wachtte op de stuit en was te laat.

Die kans kwam niet uit het niets. Oostenrijk begon namelijk uitstekend, met grote druk naar voren. Op het middenveld waren oud-Ajacied Florian Grillitsch, Marcel Sabitzer en Christoph Baumgartner de baas.

Na negen minuten resulteerde het overwicht in de openingstreffer. Phillipp Mwene (oud-PSV) zette goed voor vanaf links en Trauner kopte vol overtuiging raak. Een geweldige opsteker voor de centrale verdediger, die door blessures een moeilijk seizoen kende bij Feyenoord.