Oostenrijk wint overtuigend van Polen, dat uitgeschakeld is op EK

In de poule van het Nederlands elftal heeft Oostenrijk gewonnen van Polen, dat daardoor als eerste land uitgeschakeld is op het EK. In Berlijn won Oostenrijk overtuigend met 3-1.

Oostenrijk komt op drie punten en staat derde in de groep, want later in de avond speelden Nederland en Frankrijk met 0-0 gelijk. Dinsdag om 18.00 uur staat Nederland - Oostenrijk op het programma.