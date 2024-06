94-jarige student haalt bachelor-diploma: 'Nooit te oud om te leren'

De 94-jarige Lucas Bunge uit Bilthoven heeft zijn bachelor-diploma aan de Open Universiteit gehaald. Hij kreeg het getuigschrift vanmorgen thuis uitgereikt en is daarmee de oudste afgestuurde student binnen de universiteit ooit. "Je bent nooit te oud om te leren, dat heb ik denk ik wel bewezen", aldus de kersvers afgestudeerde.

Bunge begon in 2016 met zijn studie Algemene Cultuurwetenschappen. Nadat hij zijn eerste tentamen had gehaald, kreeg hij steeds meer zin om de studie af te maken. "Dan krijg je op zekere leeftijd nog ambitie ook, en wil je bewijzen dat je het kan", aldus Bunge.

Het behalen van zijn diploma geeft Bunge zelfs op zo'n hoge leeftijd nog veel voldoening, zegt hij. "Dat heeft voor mij meer waarde dan alsmaar die praatjes over het weer, de boodschappen of allerhande kwaaltjes, wat onder leeftijdgenoten natuurlijk wel een beetje gebruikelijk is."

Kopje koffie

Bunge zegt zijn studiesucces te danken hebben aan zijn vrouw, met wie hij bijna 70 jaar getrouwd is. "Mijn vrouw zat hele dagen beneden te breien terwijl ik boven zat te studeren. 'Kom je nog eens naar beneden voor een kopje koffie?', vroeg ze mij. Het is iets van een offer. Je moet het ervoor over hebben voor elkaar. Geweldig dat dit kan in een huwelijk."

Ondanks zijn hoge leeftijd blijft Bunge bescheiden over zijn diploma. "Ik kan wel tevreden zijn, maar zo bijzonder vond ik het ook weer niet. Ik heb soms een tentamen niet gehaald, dan ging ik wel even vloeken", zegt hij tegen RTV Utrecht.

Helder geformuleerd

Bunge zegt bij het maken van zijn scriptie over de roman Doctor Faustus van Thomas Mann veel te hebben gehad aan zijn begeleid, universitair docent filosofie Jeroen Vanheste. De docent benadrukte dat het een genoegen was om Bunge te begeleiden en dat hij uitstekend schreef. Zo maakte hij goed lopende zinnen zonder fouten.

"Zijn taalvaardigheid is veel groter dan ik gewend ben van de jongere generatie, die opgroeit met emoticons en beelden, maar vaak moeite heeft met het schrijven van een goede tekst."