Mercedes doet aangifte na mail over sabotage van auto Hamilton

Formule 1-team Mercedes heeft de politie ingeschakeld om de herkomst van een anonieme mail te achterhalen. In die mail wordt het team ervan beschuldigd dat het de auto van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton saboteert.

Aan het einde van dit jaar verkast Hamilton naar concurrent Ferrari.

De mail werd naar tal van Formule 1-journalisten en -teams gestuurd. Er wordt geschreven dat Mercedes bewust Hamiltons prestaties negatief beïnvloedt met de afstelling van zijn auto, de bandenstrategie en ook zijn mentale gezondheid.

Complotdenkers

"We onderzoeken het IP-adres, we onderzoeken de telefoon, omdat online wangedrag in deze vorm moet stoppen", zegt Toto Wolff, teambaas van Mercedes. "Ik weet niet wat sommige complotdenkers en gekken zich in hun hoofd halen, maar Lewis is al twaalf jaar onderdeel van dit team. Er is een vriendschap, we vertrouwen elkaar en we willen positief eindigen."

Wolff benadrukt dat ook Mercedes gebaat is bij goede prestaties van de 103-voudig grandprix-winnaar. "We willen dit jaar de constructeurstitel winnen en daarvoor zijn beide auto's nodig."

De 39-jarige Hamilton stond dit seizoen nog niet één keer op het podium na een race. De Britse coureur staat achtste in de WK-stand, met veertien punten achterstand op zijn teamgenoot George Russell.