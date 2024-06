Topdrukte door 'Dubai-reep' bij Schiedamse chocolaterie: 'Moesten klantenservice opzetten'

Wie de Schiedamse chocolaterie De Bontekoe belt over de 'Dubai-reep', krijgt een automatisch bandje te horen. "Om onze winkels dagelijks te kunnen bevoorraden zijn we voor nu gestopt met de online verkoop. We kunnen helaas geen orders apart zetten en maximaal vier repen per persoon", klinkt het.

Dat bandje is hard nodig, "Ik heb elke 1,5 minuut een gemiste oproep", zegt eigenaar Connor Klein.

Voor wie de hype nog niet kent: een chocoladereep met pistachevulling gaat viraal op TikTok. Influencers breken de reep doormidden, waarna een vulling van groen, smeuïg pistache uit de chocolade loopt. Vervolgens eten ze de reep op. "Dit is echt heel lekker, die crunch", aldus influencer Monica Geuze in een video die 1,4 miljoen keer is bekeken.

Sinds die video is het topdrukte bij de chocolaterie. "Vandaag ben ik via de achterdeur naar binnen gegaan, want er stonden weer allemaal mensen te wachten die voor de reep komen", zegt eigenaar Klein, die er maar wat blij mee is. "Gisteren hadden we alles bijgewerkt, maar toen kwam Monica Geuze met een nieuwe 'taste-test' op TikTok."

Callcenter ingeschakeld

De chocolatier ziet wat voor enorme invloed de tiktokkers hebben. "Juni is normaal een rustige maand, met zo'n 30 online-bestellingen per dag. De laatste dagen is dat aantal opgelopen naar 2000 tot 5000 bestellingen."

Vanwege de drukte zijn de repen niet meer online te bestellen. "Ook in het begin konden we de hoeveelheid telefoontjes en mails niet aan. Toen hebben we een remote klantenservice opgezet om ons daarmee te helpen."

Het bedrijf is snel aan het opschalen: normaal werken er vijf mensen aan de productie, nu tien. "We hebben mensen ingehuurd via uitzendbureaus om de vulling te maken, en ook een nieuwe groep om de verzendingen klaar te maken." Klein heeft een nieuwe oven aangeschaft om drie keer zoveel te kunnen bakken. "Het versnelt alles wat op onze wensenlijst stond, Christmas came early this year."

Het bedrijf is erop voorbereid dat de vraag straks weer zakt. "Alles wat we aanschaffen, kunnen we gebruiken in het normale proces." Daarnaast is het familiebedrijf gewend om te wisselen in het aantal mensen dat er werkt, vanwege drukte rond feestdagen. "We hebben een flexibele schil."

Chocola die mooi moet zijn op film

Hoewel het bedrijf normaal vragen van klanten krijgt over de duurzaamheid van de chocola - iets waar het bedrijf voor staat - lijkt dat de nieuwe groep klanten niet zoveel te schelen. Klein vindt het prima: "Ik vind het wel mooi om een eerlijk product te hebben in dit genre".

Ook de manier van kijken naar het product is nieuw. "De chocola moet het goed doen op beeld", aldus Klein. Normaal gesproken zorgen ze voor stevigere vulling, maar "deze vulling moet er juist bijna uit vallen, want dat is wat ze graag filmen." Behalve om de pistachevulling wordt de reep ook geroemd vanwege de kunefe, het knapperige gedeelte dat in baklava zit.

Van Dubai naar Joure en Schiedam

De chocolade wordt de 'Dubai-reep' genoemd, omdat de hype daar begon. Tiktokker Maria Verhera uit Dubai plaatste een video waarin ze een reep met de speciale pistachevulling eet, goed voor 60 miljoen views. De Bontekoe was toen al gefascineerd door kadayif, kleine deegdraadjes die in de vulling zitten, maar haalde uit de Dubai-video de inspiratie voor de reep.

IJsfabriek Joure speelt ook in op de hype en is de chocoladerepen gaan maken, wel op kleinere schaal. Eigenaar Esther Remery: "Ik dacht, ik weet niet of dat hier in Friesland gaat werken. Maar ook hier zijn mensen er super nieuwsgierig naar."

De reep is daar nu online uitverkocht. "De website schiet omhoog, met wel honderd procent meer pageviews." Remery houdt altijd de trends in de gaten en springt er gelijk op in. "Net zoals met de crompouce, toen hebben we crompouce-ijs gemaakt. Nu is die hype weer over." En het crompouce-ijs uit de schappen.

De eigenaresse vreest zo'n zelfde lot ook voor deze reep. "Dan heeft iedereen het een keer geproefd." Toch probeert ze nu nog op de hype in te spelen. Omdat het warm wordt wil ze de repen niet meer opsturen en heeft ze iets anders bedacht. Remery: "Dubai-ijs, we gaan het vandaag op TikTok zetten."