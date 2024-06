Twintig jaar cel en tbs voor fatale steekpartij Leiden

De man die vorig jaar juli een medewerker van het diaconaal centrum De Bakkerij in Leiden doodstak, krijgt twintig jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Twee andere medewerkers raakten gewond bij de mesaanval. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden dezelfde straf.

De Syriër Tareq S. (39) was cliënt bij een van de hulporganisaties in De Bakkerij. Hij viel het 66-jarige slachtoffer achter de balie aan met een mes. De man werd onder meer in zijn nek gestoken en overleefde de aanval niet.

Vervolgens liep S. een trap op en stak een andere medewerker. Na een worsteling liep S. weer naar beneden en stak daar een medewerker die zich over het eerste slachtoffer ontfermde in de rug. Volgens de rechtbank is de man doelbewust te werk te gaan.

'Verhaal halen'

S. heeft alle beschuldigingen altijd tegengesproken, maar volgens de rechtbank is voldoende bewijs dat hij de dader is. Zo zat DNA van de slachtoffers op zijn kleding. Ook verloor hij op de plek van de aanval een armband.

Bovendien is volgens de rechtbank sprake van een motief: "In de periode voor het incident was de uitkering van de verdachte stopgezet. De verdachte was daar boos over en het lijkt erop dat hij verhaal is gaan halen bij De Bakkerij", aldus de rechtbank.

Het is volgens de rechtbank aannemelijk dat S. zo in het nauw zat dat hij geen andere uitweg meer zag dan wraak nemen. "Ook zijn er aanwijzingen dat hij het mes heeft weggegooid, en hij heeft na zijn daad zijn kleding gewassen", stelt de rechtbank volgens Omroep West.

Schizofrenie en waanbeelden

Volgens gedragsdeskundigen heeft S. last van schizofrenie en waanbeelden. Tijdens de zitting van twee weken geleden werd duidelijk dat de verdachte aan het syndroom van Capgras lijdt. Dat is een zeldzaam syndroom waarbij iemand gelooft dat bekenden zijn vervangen door dubbelgangers, robots of buitenaardse wezens. Zo zei S. tijdens de zitting dat niet hij maar een robot te zien was op beelden van het incident.

De rechtbank vindt dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is, waardoor de celstraf van twintig jaar en tbs 'passend en geboden' is. Daarnaast moet S. de nabestaanden van het overleden slachtoffer een schadevergoeding van 55.000 euro betalen. De twee andere slachtoffers krijgen een schadevergoeding van ongeveer 20.000 en 15.000 euro.