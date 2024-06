Zonder Nvidia’s chips geen AI-succes en dat zie je heel duidelijk op de beurs

Ze legt uit dat er op dit moment veel partijen zijn die de technologie achter ChatGPT als basis gebruiken en daar hun eigen jasje omheen maken en zelf bijvoorbeeld een chatbot in de markt zetten. Daar staat ze niet om te springen. "Voor ons gaat het erom of een bedrijf iets unieks toevoegt zoals specifieke data of een algoritme. Dan ben je wel een AI-bedrijf."

Brouwer denkt dat op korte termijn de ontwikkelingen worden overschat en op lange termijn onderschat. Als voorbeeld haalt ze zelfrijdende auto's aan. "Een tijdje geleden dachten we 'hee, over drie jaar hebben we geen rijbewijs meer nodig'. Maar die technologie is best wel langzaam gegaan." Terwijl ze juist ziet dat in de gezondheidszorg geleidelijk aan stappen worden gezet om met AI ziektes te diagnosticeren.

Op de vraag of ze zelf ook wel eens wordt meegetrokken in het enthousiasme rond AI moet ze toegeven dat dat wel eens gebeurt. "Dat komt denk ik ook doordat je bij sommige start-up-oprichters er heel erg in wil geloven dat ze succesvol zullen zijn. Maar een heel groot onderdeel van mijn werk is natuurlijk ook om kritisch te blijven."

Ondertussen is op de beurs Nvidia vandaag niet meer het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Dat is Microsoft weer. In de ogen van Tehupuring ook veel logischer. "Als je kijkt naar de mate waarin Microsoft onderdeel is van ons dagelijkse bestaan, of dat nu zakelijk is of privé."