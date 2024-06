Oekraïne revancheert zich met knappe comeback tegen Slowakije, liesblessure Hancko

In het restant van de eerste helft richtte Oekraïne zich op en zocht veelvuldig de aanval. Maar Andrij Jarmolenko, bezig aan zijn vierde EK, en ook Artem Dovbyk en Mychajlo Moedryk stuitten elke keer op de Slowaakse doelman. Telkens ontsnapte Slowakije.

Maar in de tweede helft scoorde Oekraïne wel. Linksback Oleksandr Zintsjenko zette laag voor en Mykola Sjaparenko plaatste de bal fijn in de linkerhoek. Een hard gelag voor de Slowaken: even later viel sterkhouder en Feyenoorder Dávid Hancko uit met een liesblessure.