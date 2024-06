Drents Museum koopt zelden tentoongesteld aquarel van Van Gogh

Het doek is het derde werk van Van Gogh dat nu in bezit is van het museum. In 2019 werd het schilderij Onkruid verbrandende boer samen met het Van Gogh-museum in Amsterdam voor 2,8 miljoen euro gekocht. In 1997 werd De turfschuit voor 2 miljoen gulden gekocht, schrijft RTV Drenthe.

Het doek is vanaf vandaag tot en met zondag in het museum te zien, dat voor de gelegenheid gratis is te bezoeken. Daarna wordt het werk op verschillende plekken in de provincie tentoongesteld.