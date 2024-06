Acrobatische truckladingrovers slaan weer toe op Nederlandse wegen

Jarenlang hoorden we er niets meer over, maar deze maand zijn twee vrachtwagenovervallen gepleegd op de Nederlandse wegen. De dieven stelen op levensgevaarlijke wijze ladingen uit rijdende trucks.

Volgens de politie vond het eerste incident plaats in de nacht van 6 op 7 juni tussen Ede en de Duitse grens op de A12. De tweede overval was op 12 juni ergens op het traject tussen Waalwijk en Ede. Bij een van de overvallen zou voor ruim een miljoen euro aan elektronica zijn buitgemaakt.

68 verdachten

Vier jaar geleden werd in Europees verband al een Roemeense bende opgerold. Er werden toen 68 verdachten opgepakt, van wie zes in Nederland. Vooral de spectaculaire methode viel op. De dieven reden met een auto vlak achter een rijdende vrachtwagen. Vervolgens sprongen ze vanaf de motorkap naar de vrachtwagen of gebruikten ze touwen om op de truck te komen.

De daders forceerden dan het slot van de vrachtwagen, die ondertussen met een snelheid tot wel 100 kilometer per uur doorreed. Daarna werd de buit uit de rijdende vrachtwagen gehaald en naar de andere criminelen op de rijdende auto gegooid.

'Bestuurders merken niets'

Iets soortgelijks zag de politie bij de twee incidenten op de Nederlandse wegen, eerder deze maand. "De bestuurders hebben er niets van gemerkt", zegt René Middag, landelijk coördinator mobiel banditisme bij de politie. "Wij gaan ervan uit dat het dezelfde methode is geweest als vier jaar geleden, al weet je het nooit helemaal zeker. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog."

Matthias de Ruiter van schadebedrijf TT Experts, dat met de politie samenwerkt, zegt dat de dieven vaak precies uitkienen wanneer ze hun slag slaan. "Ze zoeken een rustig tijdstip op, vaak midden in de nacht, en slaan op een rustig recht stuk snelweg toe", zegt hij. "Ze gaan dicht bij de auto rijden, zo dat het niet zichtbaar is in de spiegels."

Nieuwe incidenten

De daders van de twee recente ladingroven zijn nog niet gepakt. Middag verwacht dat ze nog een paar keer willen toeslaan in Nederland. "Vaak zie je dat ze nog een paar keer terugkomen naar Nederland en dan weer opduiken in een ander land."

De politie onderzoekt of leden van de vier jaar geleden door Europol opgerolde bende weer vrij zijn en mogelijk bij de nieuwe incidenten betrokken zijn.

112 bellen

Belangrijk voor de politie en betrokkenen is dat er aandacht is voor de incidenten. Op die manier wordt gehoopt dat mensen die langs een dergelijke situatie rijden direct 112 bellen.

De Ruiter benadrukt dat de casus is uitgelegd bij alle meldkamers, zodat zulke telefoontjes serieus worden genomen. "Het lijkt namelijk alsof het uit een film komt als je zoiets hoort. Maar meldkamers moeten weten dat dit echt gebeurt."