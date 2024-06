Aangifte COA om mogelijke fraude van ruim 600.000 euro door groep zzp'ers

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft aangifte gedaan van mogelijke fraude door zzp'ers. Het gaat om een bedrag van 616.000 euro, meldt het COA in een persbericht.

Het COA spreekt van "een kleine groep" zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel) die was ingehuurd door het COA en die sjoemelde met gedeclareerde uren. De vermoedelijke fraude kwam aan het licht via "interne signalen", waarna een onderzoek leidde tot vermoedens van valsheid in geschrifte en oplichting.

De bewuste zzp'ers waren vorig jaar betrokken bij het begeleiden van bewoners in de asielopvang en werken sinds begin dit jaar niet meer bij het COA. Het COA wil verder geen details geven over de zaak vanwege het politieonderzoek dat nu is gestart.

Interne controlesystemen aangescherpt

Naast de aangifte meldt het COA dat het inmiddels de interne controlesystemen heeft aangescherpt. "Dit moet ervoor zorgen dat onregelmatigheden eerder worden ontdekt en fraude van een dergelijke omvang in de toekomst wordt voorkomen."

Anita Bastiaans, bestuurslid bij het COA, zegt in een reactie dat de zaak "zeer serieus" wordt genomen en er "alles" aan wordt gedaan "om de daders ter verantwoording te roepen en herhaling te voorkomen".

Eind vorig jaar waren van de bijna 7000 COA-medewerkers er 1550 ingehuurd als zzp'er of uitzendkracht. Het COA noemt het inhuren van externen "onmisbaar", onder meer vanwege de krappe arbeidsmarkt en het feit dat opvanglocaties voortdurend worden gesloten en geopend, wat weer invloed heeft op hoeveel personeel de organisatie nodig heeft.