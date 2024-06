Zeeman is strijdvaardig: 'Vingegaard zal tot de betere renners in Tour behoren'

Jonas Vingegaard is na een intens revalidatieproces klaar voor de Tour de France. De renner van Visma-Lease a Bike is door sportief directeur Merijn Zeeman naar voren geschoven als kopman in Frankrijk.

"Jonas behoort absoluut tot de betere renners van deze Tour", vertelde Zeeman donderdag op een persconferentie.

In april zag het er nog heel anders uit. Vingegaard ging hard tegen de grond in de Ronde van Baskenland en leek de Tour niet te kunnen halen. Hij lag twaalf dagen in het ziekenhuis, had een klaplong, een gebroken sleutelbeen en meerdere gebroken ribben.

Eenmaal terug in Denemarken begon de herstelperiode. "Eerst trainde hij thuis, met heel intensieve fysiotherapie. Hij kroop weer af en toe op de fiets, maar zijn niveau was heel ver weggezakt."

Vingegaard kon zich dan ook niet op een normale manier voorbereiden op de Tour: een hoogtestage op de Sierra Nevada moest hij overslaan, net als het Critérium du Dauphiné, de klassieke voorbereidingswedstrijd op de Tour.

Hoogtestage in Tignes

Eind mei vertrok hij naar Tignes, een skiresort in Frankrijk. Daar kon hij zich op hoogte klaarstomen. "Toen hebben we gezien hoe snel hij fit raakte", vertelt Zeeman. "Daarnaast was hij enorm gemotiveerd. We hebben elke week besproken hoe het ervoor stond. Heel lang zag het er niet naar uit dat hij op tijd klaar zou zijn om mee te doen in de Tour de France."

Zeeman vertelt waarom hij Vingegaard meeneemt naar de Tour: