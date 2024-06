Oranje Fanzone in Leipzig voorlopig niet open vanwege verwacht noodweer

De zogeheten Oranje Fanwalk naar het stadion gaat vooralsnog wel gewoon door, vanaf 17.30 uur vanaf de Wilhelm Leuschner Platz.

Het dak van het stadion in Leipzig kan niet dicht, maar voor de wedstrijd van Nederland tegen Frankrijk heeft het verwachte noodweer naar alle waarschijnlijkheid geen gevolgen. Tegen de tijd van de aftrap om 21.00 uur is het noodweer naar verwachting alweer over gewaaid.