Oranje Fanzone in Leipzig met drie uur vertraging geopend na noodweer

De Oranje Fanzone in Leipzig is, nadat het aangekondigde noodweer was overgedreven, om 16.00 uur alsnog geopend. De fanzone zou eigenlijk al om 13.00 uur toegankelijk zijn.

"De veiligheid en het welzijn van onze Oranjefans staan voorop. Daarom respecteren we de beslissing van de Duitse autoriteiten", stelde de KNVB toen duidelijk werd dat de Duitse stad geteisterd zou worden door regen en wind.

De voetbalbond riep de fans daarom op om elders in Leipzig een schuilplek te zoeken, aangezien het noodweer tussen 14.00 en 15.00 uur verwacht werd.