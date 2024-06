Praktijken van huisartsenketen Co-Med 'tot nader order' gesloten

Alle praktijken van de commerciële huisartsenketen Co-Med zijn dicht. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs alle twaalf praktijken.

De telefoon wordt nergens opgenomen. In plaats daarvan klinkt er een bandje, waarop wordt gezegd dat de praktijken tot nader order dicht zijn. Patiënten worden doorverwezen naar de website van zorgverzekeraar CZ.

Een woordvoerder van Co-Med wil niet bevestigen dat de praktijken daadwerkelijk dicht zijn. Het enige dat het bedrijf kwijt wil is dat de patiënten worden doorverwezen.

Co-Med krijgt geen geld meer

De zorgverzekeraars lieten gisteren nog weten dat patiënten in principe nog terechtkonden bij Co-Med. De zorg die ze leveren zou dan ook worden vergoed aan de patiënt. Co-Med krijgt van de verzekeraars geen geld meer.

Een woordvoerder van CZ laat weten dat vanochtend om 08.00 uur nog een belronde is gedaan naar de praktijken van de zorgaanbieder. Er werd opgenomen, maar het was niet duidelijk of er ook artsen aanwezig waren. De zorgverzekeraar doet vanmiddag een nieuwe belronde.

Contract opgeschort

Gisteren kwam de huisartsenketen verder in de problemen, doordat alle zorgverzekeraars per direct het contract hebben opgeschort. De verzekeraars vinden de zorg die geleverd wordt ondermaats. Zo heeft Co-Med grote problemen met de personele bezetting op de praktijken.

De ruim 50.000 patiënten van Co-Med worden door de verzekeraars doorverwezen naar omliggende praktijken of een online huisartsenpraktijk.