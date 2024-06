Prutswerk en pech: gemiddeld meer eigen doelpunten dan ooit op dit EK

Gemiddeld en per duel vielen er nog nooit zoveel eigen doelpunten als in dit toernooi, zo blijkt uit cijfers van statistiekbureau Opta. Ter vergelijking: op het WK in Qatar van 2022 waren er over 64 wedstrijden maar 2 pechvogels te bespeuren.

De voetballers zijn op deze manier tijdens dit EK hard op weg om in de buurt te komen van de cijfers van het WK van 2018 (12 eigen doelpunten in 64 duels) en het EK van 2021 (11 over 51 duels).

En dan te bedenken dat tijdens Schotland tegen Zwitserland (1-1) het Schotse doelpunt aanvankelijk ook nog op naam kwam van de Zwitserse verdediger Fabian Schär. Uiteindelijk werd toch besloten dat Scott McTominay de goal mocht bijschrijven. Anders waren er dit toernooi al zes eigen doelpunten gemaakt.