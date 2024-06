BMX'er Kimmann kan olympische titel niet verdedigen door ontstoken hartspier

BMX'er Niek Kimmann gaat niet naar de Olympische Spelen van Parijs. Bij de 28-jarige Nederlander is een ontstoken hartspier ontdekt.

Kimmann zal komende zomer in Frankrijk niet zijn olympische BMX-titel kunnen verdedigen.

"Ik heb al een tijdje last van klachten en heb na het WK een uitgebreid onderzoek ondergaan. Daar is aan het licht gekomen dat mijn hartspier is ontstoken. De artsen achten het niet verantwoord om op dit moment deel te nemen", aldus Kimmann in een bericht op de website van wielerbond KNWU.

"Ik had mijn titel uit Tokio natuurlijk heel graag willen verdedigen, maar mijn gezondheid gaat voor."

Carrière niet ten einde

Komende tijd ondergaat Kimmann verder onderzoek. De KNWU meldt dat de kans op volledig herstel groot is en zijn carrière kan voortzetten.

Wilbert Broekhuizen, technisch directeur van de wielerbond, reageert teleurgesteld maar met berusting op de afmelding van Kimmann.

"Hij is de regerend olympisch kampioen en met zijn dubbele wereldbeker winst en zilver op het WK van afgelopen maand leek hij goed op weg zijn titel in Parijs te verdedigen. Gezondheid gaat te allen tijde voor en gezien de diagnose is dit de enige juiste keuze."