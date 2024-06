Dode en 200 gewonden bij protesten in Kenia

Bij demonstraties in Kenia tegen de voorgenomen belastingverhogingen is een dode gevallen en zijn zeker 200 mensen gewond geraakt. Dat is bekendgemaakt door de onafhankelijke organisatie IPOA, die toezicht houdt op de politie.

De protesten, geleid door vooral jonge mensen, vinden sinds dinsdag plaats in de hoofdstad Nairobi, maar ook op andere plekken in het land zoals Mombasa en Kisumu.

De politie grijpt hard in bij de protesten en zet waterkanonnen en traangas in. Honderden mensen zijn gearresteerd. Een 29-jarige man werd in zijn been geschoten door de politie en overleed later aan zijn verwondingen.

Aanleiding voor de protesten is een wetsvoorstel dat het parlement heeft aangenomen. Daarbij gaat de belasting op verschillende alledaagse producten aanzienlijk omhoog. President Ruto hoopt het land mede daarmee uit de schulden te helpen. Kenia heeft een nationale schuld van bijna 80 miljard dollar.

Btw op brood

Critici maken zich zorgen dat de levensonderhoudscrisis in het land erger zal worden. Op TikTok maakten ze explainer-video's over het voorstel, die massaal werden verspreid.

De protesten zijn enigszins succesvol. De overheid heeft de afgelopen dagen enkele omstreden verhogingen teruggetrokken: onder meer een btw van 16 procent op brood en een jaarlijkse belasting van 2,5 procent op voertuigen.

Eerdere protesten

Vorig jaar rond deze tijd waren er ook al protesten in Kenia, met een soortgelijke aanleiding. Ook toen introduceerde de regering van Ruto een nieuwe wet waarmee belastingen verhoogd zouden worden.

De demonstraties werden toen geleid door oppositieleider Odinga. Daarbij kwamen zeker zes mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond.