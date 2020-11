Na vijf gelijke spelen pakt AZ tegen RKC eindelijk drie eredivisiepunten

De ploeg van trainer Arne Slot hoopt, gesteund door de twee goede overwinningen in de Europa League tegen Napoli (0-1) en afgelopen donderdag HNK Rijeka ( 4-1 ), het kantelpunt te hebben gevonden en in de eredivisie de weg naar boven te hebben ingezet.

Het is AZ voor het eerst dit seizoen gelukt een eredivisiewedstrijd te winnen. De Alkmaarse ploeg versloeg zondagavond in eigen stadion RKC Waalwijk met 3-0.

RKC was met stoute bedoelingen afgereisd naar Alkmaar. De ploeg van trainer Fred Grim trachtte met hoog drukzetten de opbouw van AZ te verstoren, met als gevolg dat er achter de eigen verdediging veel ruimte lag voor AZ om toe te slaan.

Zoals na een kwartier spelen, toen de Waalwijkse defensie vanwege drukzetten op de middenlijn stond en Stengs met een sublieme pass buitenkant links Gudmundsson vond. De IJslandse spits probeerde RKC-doelman Kostas Lamprou met een stiftje te passeren, maar de bal toucheerde de lat.

Mooi spel, maar te weinig goals

AZ speelde vlot combinatievoetbal en was ook vanuit de tegenaanval een aantal keren gevaarlijk. Het enige wat Slot zijn ploeg kon verwijten, zeker met het verloop van de eerdere competitieduels in het achterhoofd, is dat het niet meer doelpunten maakte.

Na de kans van Gudmundsson verzuimden onder anderen Jesper Karlsson, Dani de Wit, Stengs en Owen Wijndal de score uit te breiden, mede door goed keeperswerk van Lamprou.

Na rust was het tempo flink gaan liggen. Een van de spaarzame momenten was de strafschop die AZ in de 67ste minuut kreeg nadat invaller Paul Quasten, koud in het veld, Gudmundsson onderuit had gehaald. Koopmeiners scoorde tegen Rijeka nog vanaf elf meter, maar schoot deze penalty te zwak in en zag Lamprou zijn inzet keren. De rebound van Karlsson eindigde in het zijnet.