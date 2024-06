Geen Froome in de Tourselectie Israel-Premier Tech, wel Gee en Williams

Israel-Premier Tech richt zich in de komende Tour op etappezeges, al wist de Canadees Derek Gee eerder deze maand te verrassen met een knappe derde plaats in het Critérium du Dauphiné.

De Brit Stephen Williams, dit voorjaar winnaar van de Waalse Pijl, is een andere in het oog springende naam in de Tourselectie, waarin de Canadees Michael Woods, vorig jaar nog winnaar van de etappe naar de Puy-de-Dôme, juist ontbreekt.