Zorgen in Engeland om levenloos en lauw voetbal: 'Hier valt zoveel meer uit te halen'

Aanvoerder Harry Kane zei na afloop zelf: "We haalden ons niveau niet als het gaat om het behouden van balbezit en het voetballen onder druk. We hebben moeite met en zonder bal. Daar moeten we goed naar kijken."

En bondscoach Southgate? Die nam de schuld op zich en gaf toe dat zijn ploeg "niet functioneerde" en "niet aan de verwachtingen voldeed".

"Dat is mijn verantwoordelijkheid. Het is aan mij om betere oplossingen te vinden dan we in deze twee wedstrijden hebben gedaan. Er is nog veel werk te verrichten. We moeten blijven samenwerken, maar ik begrijp het als mensen teleurgesteld zijn over onze prestaties. We kunnen en moeten beter dan dit.