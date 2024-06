Slowakije ontmantelt publieke omroep, vrees voor inperking persvrijheid

De wet doet denken aan soortgelijke wetten die eerder werden doorgevoerd in twee buurlanden van Slowakije, Polen en Hongarije. In Hongarije heeft regeringspartij Fidesz inmiddels vrijwel alle media in handen en is de publieke omroep een spreekbuis van zijn regering.

In Polen werden soortgelijke wetten doorgevoerd toen de rechts-nationalistische PiS-partij aan de macht was. Inmiddels is de regering van Tusk hard bezig met het terugdraaien van die wetten, maar stuit daarbij op veel weerstand van PiS-getrouwen die nog bij de omroep werken.