Rutte kijkt of hij ondanks NAVO-baan nog docent kan blijven

Mark Rutte wil kijken of hij "op de een of andere manier" zijn werk als docent kan blijven voortzetten. Dat zei hij voor het begin van zijn laatste vergadering met het kabinet. Rutte geeft al jaren maatschappijleer op een school in Den Haag. Eerder liet hij zich wel eens ontvallen dat hij na zijn premierschap fulltime voor de klas wil gaan staan, maar dat gaat niet gebeuren: deze week werd bekend dat hij definitief secretaris-generaal van de NAVO wordt.

Het is de bedoeling dat het kabinet-Schoof op dinsdag 2 juli wordt beëdigd. Dat betekent dat de laatste vergadering van het demissionaire kabinet volgende week vrijdag is, maar daar is Rutte zelf niet bij, want hij is dan bij een Europese top in Brussel.

Eerste Kamerzaal het mooist

Rutte vertelde de afgelopen dagen al dat hij ook als hij topman van de NAVO is in Den Haag blijft wonen. Hij zal dan doordeweeks in Brussel zijn, maar in het weekend terug naar huis gaan.

De vertrekkend premier zei vanochtend dat hij de Trêveszaal (de ruimte waar het kabinet elke week vergadert) zal missen. Maar hij vindt de vergaderzaal van de Eerste Kamer "by far" de allermooiste plek op het Binnenhof.

Rutte is met afstand de langstzittende minister-president van Nederland. Hij werd op 14 oktober 2010 premier en in augustus 2022 passeerde hij Ruud Lubbers al als 'recordhouder'. Rutte begint op 1 oktober bij de NAVO.