Klaar om Mbappé te vervangen tegen Oranje: Thuram, Giroud en Kolo Muani

"Er zijn twee manieren om met problemen om te gaan", zei Giroud later. "Je kunt opgeven en je dromen niet bereiken. Of je kunt vechten." De rest is geschiedenis: Arsenal. Chelsea en AC Milan werden zijn volgende clubs.

In 2018 was Giroud bij afwezigheid van de verbannen Karim Benzema de spits van Frankrijk op het WK. 'Les Bleus' pakten de wereldtitel, maar toch was Giroud onderwerp van discussie. De spits scoorde niet. Sterker nog: geen van zijn doelpogingen ging tussen de palen.

Na het EK verruilt de inmiddels 37-jarige Giroud Milan voor een avontuur bij Los Angeles FC. Dit EK is zijn laatste kunstje als international. De twijfel is nu wel weg over de topscorer aller tijden van Frankrijk (57 goals). "Hij is een man die erkenning verdient", zei Antoine Griezmann onlangs. "Hij is de ideale teamspeler."