Op 'rampzalig' veld verslaat Argentinië Canada in openingsduel Copa América

Klagend over het veld en nog altijd steunend op Lionel Messi is titelverdediger Argentinië de Copa América in de Verenigde Staten begonnen met een overwinning. In Atlanta versloeg de wereldkampioen de Canadezen met 2-0.

Julián Álvarez kreeg na een uur de bal voor zijn voeten en kon intikken, nadat Alexis Mac Allister in botsing was gekomen met de Canadese doelman Maxime Crepeau.

Lautaro Martínez schoof vlak voor tijd de 2-0 binnen na een bekeken steekpassje van Messi, aan wie Canada de handen vol had.

Slecht veld

Achteraf klonk vooral geklaag over het speelveld in het Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. "Het veld was rampzalig", zei doelman Emiliano Martinez. "Het leek op een springplank, zoals de bal opsprong. Ze moeten dit verbeteren, anders zal de Copa América altijd van een lager niveau blijven dan het EK."

Ook de Canadezen hadden last van de ondergrond. "Het voelde alsof het veld hol was", mopperde verdediger Kamal Miller.

Afgelopen zaterdag nog werd het kunstgras dat normaal gesproken in het stadion ligt, vervangen door echt gras.