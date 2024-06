Amsterdam compenseert 2000 huishoudens voor hogere kosten warmtenet

De gemeente Amsterdam trekt vier miljoen euro uit om 2000 huishoudens die aangesloten zijn op het warmtenet te compenseren voor hoge kosten. Veel huurders moesten plotseling honderden euro's extra betalen omdat energiebedrijven de tarieven hebben verhoogd.

De afgelopen jaren zijn meerdere sociale huurwoningen in de stad in het kader van verduurzaming aangesloten op het warmtenet. Bewoners die overstapten, kregen de toezegging dat hun energierekening niet zou stijgen.

Begin dit jaar verhoogden energieleveranciers Vattenfall en Westpoort Warmte de tarieven en kwamen huurders alsnog met hogere kosten te zitten. "De verhoging van de tarieven was voor hen dan ook een onaangename verrassing", zegt de gemeente.

2032

Om de kosten te dekken, komt de gemeente nu over de brug met compensatie. De extra kosten worden daarmee tot 2032 gedekt. "Afspraak is afspraak. Dit is goed nieuws voor vele bewoners die afgelopen maanden in onzekerheid hebben gezeten over stijgende kosten",zegt wethouder Dirk de Jager (Duurzaamheid).

De bewoners van eens sociale huurwoning die in aanmerking komen voor de vergoeding, krijgen persoonlijk bericht van hun woningcorporatie en hun gemeente. Het zijn huishoudens met contracten bij leveranciers Westpoort Warmte en Vattenfall.

De compensatieregeling moet nog worden uitgewerkt. Zo is nog niet duidelijk hoe hoog de vergoeding per huishouden wordt. Dit kan per wooncomplex verschillen, aldus de gemeente. Stadszender AT5 meldt dat het voorstel van de compensatieregeling binnenkort in de gemeenteraad wordt besproken.