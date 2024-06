Nederlanders verbruiken sinds 2000 steeds minder energie

Het totale energieverbruik in Nederland ligt 17 procent lager dan in 2000. Het verbruik van fossiele brandstoffen zoals kolen, aardgas en olie, daalde in die periode met 26 procent, al was de afname in het gebruik van olie en olieproducten het kleinst (min 6 procent), meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het verbruik van hernieuwbare energie is in de gemeten periode met meer dan 500 procent toegenomen.

Het totale energieverbruik van het wegverkeer daalde met 10 procent sinds 2000. Er werd wel meer gereden, maar auto's werden zuiniger. Er werd ook minder diesel getankt (min 22 procent). Dit laatste kwam onder meer doordat er minder dieselauto's zijn verkocht en er minder kilometers zijn gereden. Volgens het CBS is het voor het internationale vrachtverkeer minder aantrekkelijk geworden om in Nederland te tanken.

Woningen, landbouw, energiesector

Het energieverbruik van de energiesector en de landbouwsector daalden beiden met bijna een kwart, door een lager verbruik van steenkool en aardgas. In die sectoren is elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind, ook toegenomen.

Het energieverbruik van woningen is met bijna 30 procent afgenomen door verdere verduurzaming (isolatie en warmtepompen), zachte winters en de stijgende aardgasprijzen van de laatste jaren.

Het afgelopen jaar daalde het energieverbruik in Nederland met 3 procent.