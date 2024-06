Powel en Van Eijden baalden van masker: 'Mbappé gaat er zeker niet beter van voetballen'

'Masker Mbappé tegen de regels'

Het gezichtsmasker van Kylian Mbappé met de Franse nationale vlag is in strijd met de reglementen van de UEFA. Dat hebben Franse media uitgezocht na de afsluitende training van Frankrijk voor het duel van vrijdag met het Nederlands elftal op het EK in Leipzig.

Mbappé trainde met een masker over zijn neus. Hij had de Franse nationale vlag op zijn gezichtsbescherming laten aanbrengen en dat is in strijd met de regels.

"Medische uitrusting die op het speelveld wordt gedragen, moet één kleur hebben en mag niet met een team of fabrikant worden geïdentificeerd", valt te lezen in de reglementen van de UEFA. Het is niet bekend of Mbappé ook een masker met één kleur op maat heeft laten maken.