Prestigieuze onderscheiding voor werkvernieuwer en robot-expert Abbink

Hij begon met het maken van robots voor bedrijven, maar al snel ontdekte hij dat die zelden het probleem oplosten waarvoor ze waren bedoeld. Inmiddels probeert hij de toekomst van werk vorm te geven, samen met een team van ingenieurs, ontwerpers, innovatie-experts en sociale wetenschappers. Voor dat pionierswerk is David Abbink van de TU Delft vandaag een Stevinpremie van 1,5 miljoen euro toegekend.

"We worden gevraagd voor een robot, maar het eindresultaat is zelden alleen een robot", zegt Abbink. "We proberen betekenisvol werk te creëren." Dat doet hij onder meer bij Schiphol, de KLM en het Erasmus MC, waar zijn team samenwerkt met vakmensen en managers om innovaties te ontwikkelen die nodig zijn op de werkvloer. Hij geeft deze werkwijze gestalte vanuit het onderzoek- en innovatiecentrum FRAIM, waar hij wetenschappelijk directeur is.

Abbink is niet alleen een wetenschapper van internationale statuur, maar weet zijn wetenschappelijk werk ook helder en pakkend uit te leggen, is te lezen in het juryrapport. "Hij behoort tot de wereldwijde top in zijn vakgebied en werd diverse malen verkozen tot beste docent van zijn faculteit vanwege zijn heldere en enthousiasmerende manier van onderwijs geven."