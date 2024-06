Politie wil volgend jaar zo min mogelijk evenementen rond NAVO-top Den Haag

De politie vraagt burgemeesters in een brief om volgend jaar zo min mogelijk evenementen te laten plaatsvinden rond de NAVO-top in Den Haag. De driedaagse top van het militair bondgenootschap wordt volgend jaar gehouden van dinsdag 24 tot en met donderdag 26 juni.

In de oproep stelt de politie dat er rond de top zoveel inzet wordt gevraagd dat er geen capaciteit over is om naast het gewone werk nog agenten te leveren voor andere evenementen. Burgemeesters gaan over de vergunningen die daarvoor worden verleend.

Politiechef Willem Woelders zegt dat de voorbereidingen voor de NAVO-top vorig jaar al vorig jaar zijn begonnen. "We hebben te zorgen voor de beveiliging, met name de locaties in Den Haag. Er zijn veel hotels waar delegaties verblijven, er zijn aankomsten op vliegvelden, transporten en eventueel de openbare orde als daar spanningen spelen."

Extra ME en verlofbeperking

Woelders spreekt van een uitzonderlijke situatie voor Nederland. "Tien jaar geleden hadden we de Nuclear Security Summit, ook in Den Haag, maar deze top is groter. Er komen 150 ministers, er zijn 6000 delegatieleden. Dat is uniek. Dit is is het eerste evenement in Nederland van deze grootte."

Om de beveiliging rondom de NAVO-top soepel te laten verlopen, wil de politie extra mensen opleiden voor de mobiele eenheid. "Komende maanden worden extra opleidingsdagen gepland en nieuwe collega's opgeleid." Agenten die normaal gesproken niet op straat lopen, worden ook bij de NAVO-top ingezet.

Ook geldt er voor volgend jaar een verlofbeperking. Pas aan het einde van dit jaar bekijkt de politie of mensen in de periode rond de NAVO-top verlof kunnen opnemen.