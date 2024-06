Wekdienst 21/6: Oranje speelt tegen Frankrijk • Hof doet uitspraak tegen Richard de Mos

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het Nederlands elftal speelt vanavond zijn tweede groepswedstrijd op het EK in Duitsland. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman neemt het om 21.00 uur in Leipzig op tegen Frankrijk. Mogelijk speelt aanvoerder Mbappé met een masker op vanwege zijn gebroken neus. Er worden nog twee wedstrijden gespeeld: Slowakije - Oekraïne (15.00 uur) en Polen - Oostenrijk (18.00 uur). Alle wedstrijden zijn live te volgen bij de NOS.

Het gerechtshof in Den Haag doet uitspraak in de corruptiezaak tegen onder meer de Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guer-naoui. De rechtbank sprak ze eerder vrij, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep.

En Max Verstappen begint om 13.30 uur aan de eerste vrije training van de Grote Prijs van Spanje in de Formule 1. Om 17.00 uur is ook nog de tweede training.

Dit is er vannacht gebeurd:

Fraudeslachtoffers bij onlinebank Bunq krijgen alsnog een schadevergoeding. De bank weigerde aanvankelijk met compensatie over de brug te komen, maar doet dat nu alsnog.

Eind mei bleek uit onderzoek van NOS en NRC dat klanten van Bunq grote bedragen verloren door online oplichting. De bank nam niet de veiligheidsmaatregelen die bij andere banken gebruikelijk zijn.

Ander nieuws uit de nacht:

Powel en Van Eijden baalden van masker: 'Mbappé gaat er zeker niet beter van voetballen': De schrik was groot in het Franse kamp toen Mbappé met een bebloed gezicht het veld verliet in de groepswedstrijd tegen Oostenrijk.

Zeker 19 doden door hevige regenval Centraal-Amerika: Door aanhoudende hevige regenval zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen.

Hawaï schikt in klimaatzaak die was aangespannen door jongeren: De Amerikaanse staat Hawaï heeft geschikt in een rechtszaak die was aangespannen door dertien jongeren.

En dan nog even dit:

Demissionair premier Rutte heeft voor het eerst gereageerd op zijn aanstaande benoeming tot secretaris-generaal van de NAVO. "Het moet nog wel formeel worden hoor volgende week", zei hij toen hij vanaf zijn ministerie naar huis ging. Over twee weken, zodra het nieuwe kabinet is geïnstalleerd, zal hij voor het laatst als premier die weg afleggen. "Maar ik blijf wel in Den Haag wonen."

Rutte heeft het dan even rustig. "Ik ben drie maanden vrij nu, heerlijk, en dan hard werken." Hij gaat net zo op vakantie als anders. En heeft dan tijd voor kopjes koffie of lunches met vrienden, hoopt hij. "En dat mensen dan zeggen: 'ik heb nu geen tijd, jij bent Koos Werkeloos, ik niet."

Rutte stond vrolijk de pers te woord: