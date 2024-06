Hawaï schikt in klimaatzaak die was aangespannen door jongeren

De Amerikaanse staat Hawaï heeft donderdag geschikt in een rechtszaak die was aangespannen door dertien jongeren. Zij beweerden dat de staat hun grondrechten schond door beleid uit te voeren dat bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen en de klimaatverandering.

In de schikking heeft Hawaï ingestemd met het ontwikkelen een zogenoemde routekaart om tegen 2045 geen koolstof uit te stoten in het transportsysteem. Daarnaast krijgen jongeren meer inspraak in het beleid van de staat via een jeugdraad.

De zaak zou aanstaande maandag voor de rechter komen. De schikking werd bekendgemaakt door de democratische gouverneur Josh Green op een persconferentie die werd bijgewoond door jeugdactivisten en advocaten die betrokken waren bij de rechtszaak.

Dat zou de tweede rechtszaak in de VS zijn geweest die door jonge mensen was aangespannen die beweren dat hun toekomst en gezondheid in gevaar worden gebracht door de klimaatverandering en dat de staat daarmee hun rechten schendt.