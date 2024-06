Zeker 19 doden door hevige regenval Centraal-Amerika

Door aanhoudende hevige regenval zijn zeker 19 mensen overleden in Centraal-Amerika. Daarnaast is er veel schade aan infrastructuur en zijn mensen dakloos geraakt en geëvacueerd.

Vooral de landen Guatemala, El Salvador en Honduras ondervinden grote problemen. In El Salvador, het zwaarst getroffen land, zijn dertien doden gemeld. Donderdag overleed een meisje toen haar huis werd bedolven onder een aardverschuiving in het zuidoosten van de hoofdstad San Salvador.

In buurland Guatemala meldde de landelijke rampenbestrijdingsdienst vijf doden: twee mensen werden bedolven onder een landverschuiving en drie werden meegesleurd door een rivier. In Honduras stierf een oudere man toen hij een rivier probeerde over te steken.

De Guatemalteekse autoriteiten meldden donderdag dat 370 mensen in tijdelijke onderkomens verbleven en dat bijna 300 huizen ernstige schade hadden opgelopen.

Het weerbeeld zal volgens de Salvadoraanse minister van Milieu tot zaterdag aanhouden, als gevolg van een lagedrukgebied in de Stille Oceaan en de indirecte invloed van de tropische storm Alberto.

De autoriteiten in de getroffen landen zijn begonnen de schade aan de infrastructuur en landbouw in kaart te brengen. De minister van Openbare Werken van El Salvador zei dat er in het land 173 aardverschuivingen en 406 geblokkeerde wegen zijn geregistreerd.

Kwetsbare regio

In Guatemala zijn door de regenval in een week tijd bijna 1800 mensen dakloos geraakt, meldt persbureau AFP. Daar zouden 149 wegen schade hebben opgelopen. De rampendienst in Nicaragua meldde ook schade aan wegen en ondergelopen huizen. In Honduras werden 900 mensen uit hun huis geëvacueerd.

Elk jaar veroorzaakt het regenseizoen (mei tot en met oktober) tientallen of zelfs honderden doden en grote schade aan de infrastructuur in Midden-Amerika, een van de regio's die het meest kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering.