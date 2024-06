Bewoner gewond geraakt bij woningoverval Den Haag

Bij een woningoverval aan de Wijkermeerhof in Den Haag is vanavond iemand gewond geraakt. De politie meldt dat naar de overvallers wordt gezocht die er vandoor zijn gegaan in een witte bestelbus.

Een woordvoerder van de politie zegt dat de persoon die gewond is geraakt vermoedelijk een bewoner is van het huis aan de Wijkermeerhof. De woordvoerder kon niet zeggen wat de ernst van diens verwondingen is.

Het is niet meteen duidelijk naar hoeveel overvallers wordt gezocht. De politie vraagt getuigen zich te melden en te bellen naar 0900-8844.