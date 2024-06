Aanhoudingen bij politieactie in Boskoop, verdachte gewond door politiehond

In Boskoop heeft de politie vanmiddag vijf mensen aangehouden. Vier van hen werden opgepakt tijdens een politieactie, de laatste verdachte is later aangehouden, meldt de politie. Tijdens de aanhouding raakte een van hen gewond door de inzet van een politiehond.

Het is niet duidelijk waar het vijftal van wordt verdacht. Ook de aanleiding van de politieactie is niet bekend. Volgens Omroep West zijn op het adres van de actie onder meer opslagboxen te huur. Een woordvoerder van de politie laat aan de regionale omroep weten dat het ging om een geplande actie. Omdat het onderzoek nog loopt, wil de politie verder weinig over de actie kwijt.

Tweede actie

De politie kwam vandaag ook al in actie op de nabijgelegen N207 tussen Alphen aan den Rijn en Boskoop. Volgens Omroep West is daar vanmiddag een auto klemgereden en een verdachte aangehouden. Voor deze arrestatie werd de provinciale weg tijdelijk in beide richtingen afgesloten, schrijft de omroep.

Of de aanhouding verband houdt met de eerdere politieactie, is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend of degene die op de N207 is aangehouden, de vijfde arrestant is.