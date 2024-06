Wereldgezondheidsorganisatie slaat alarm om nepvarianten van Ozempic

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor riskante nepvarianten van het diabetesmedicijn Ozempic. De nepinjecties zijn volgens de WHO ontdekt in Brazilië, de VS en het Verenigd Koninkrijk.

Ozempic is bedoeld voor de behandeling van mensen met diabetes type 2, maar doordat een stofje in het medicijn mensen helpt met afvallen is het middel in korte tijd enorm populair geworden. Beroemdheden als Kim Kardashian en Elon Musk prezen het aan op sociale media. Er was zoveel vraag dat de fabrikant begin dit jaar aangaf het niet bij te kunnen benen en er ontstond een tekort.

Vervolgens verschenen nepvarianten van het medicijn op de markt, maar die kunnen gevaarlijk zijn, waarschuwt de WHO nu in een verklaring. Sommige imitaties zouden niet de werkzame stof bevatten, en soms zouden er zelfs andere werkende stoffen in zitten, zoals insuline. Die kunnen volgens de WHO ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid.

In maart werd bekend dat een Belgische vrouw in een diabetische coma raakte nadat ze nepinjectiepennen had gekocht. Om schade te voorkomen, adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie om het medicijn alleen via een betrouwbaar kanaal, zoals een arts, te halen.

Illegale websites

De WHO is niet de eerste organisatie die voor nepvarianten waarschuwt. Zo sloegen het Europees Medicijnagentschap en de Amerikaanse toezichthouder FDA vorig jaar al alarm. Ook de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd maakte zich afgelopen zomer al grote zorgen.

In Nederland wordt het medicijn alleen vergoed voor diabetes type 2-patiënten, maar het mag in sommige gevallen ook worden voorgeschreven bij ernstige obesitas. Mensen die niet in deze categorieën vallen, komen soms terecht bij illegale websites en aanbiedingen op sociale media. De inspectie heeft in de afgelopen jaren meerdere websites uit de lucht gehaald.