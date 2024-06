Gaan Verstappen en co in Catalonië de heerschappij heroveren?

Verstappen klaagde de afgelopen races aan de lopende band over een stuiterende auto, die hij gekscherend vergeleek met een kangoeroe. "Barcelona moet ons beter liggen. Het draait hier meer om hogesnelheidsbochten waar je veel neerwaartse druk voor nodig hebt. Op dat soort banen komen we doorgaans goed uit de verf, dus het ziet er goed uit."

Het Circuit de Catalunya een belangrijk ijkpunt. "Als je auto hier goed is, ben je op heel veel banen goed", bevestigt Verstappen. Het doel van zijn team is duidelijk en de drievoudig wereldkampioen draait er niet omheen. "Of we weer dominant willen worden? Ja, dat is wel de bedoeling."

'Leuke wedstrijd voor een keer'

Niet dat hij het vervelend vindt dat het dit jaar wat spannender en minder voorspelbaar is. "Ik heb me wel vermaakt in Canada", blikt hij terug op de sensationele regenrace in Montreal.

"Dat was een leuke wedstrijd. Voor een keertje. Zo'n incidentrijke grand prix is behoorlijk stressvol. Ik hou er ook van als ik in een weekend alles uit de auto kan halen en met een enorme voorsprong over de streep kom." En als mensen dat saai vinden? "Ik kan er toch niks aan doen dat ik win?"

Verstappen houdt het EK voetbal ook goed in de gaten: