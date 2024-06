Degelijk begin Luiten op KLM Open met twaalfde plaats

Tweevoudig winnaar Joost Luiten is goed gestart op het KLM Open. Hij staat in Amsterdam na de eerste dag op de banen van The International op de gedeelde twaalfde plek met 68 slagen (-3).

Daarmee was Luiten de beste van de dertien Nederlanders. Van de overige twaalf man speelden verder alleen Vince van Veen (-2) en Wouter de Vries (-1) onder par.

Matteo Manassero en Mikko Korhonen gaan samen aan kop. De 31-jarige Italiaan, die na een lang en diep dal zijn rentree op het topniveau in maart vierde met winst op het Jonsson Workwear Open, had zeven birdies en leverde niets in. De Fin kwam met een eagle, zes birdies en een bogey eveneens op 64 slagen (-7) uit.